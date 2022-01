Wie hat sich Caro Daur (26) vor der Kamera geschlagen? Heute Abend ist die Influencerin bei Das Traumschiff zu sehen. In der Neujahrsfolge wird sie die Schauspielerin Paulina Winter verkörpern und mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 40) und seiner Crew in See stechen – dieses Mal nach Namibia. Auch mit an Bord ist Collien Ulmen-Fernandes (40) in ihrer Rolle als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Doch wie lief Caros Schauspieldebüt? Das verriet die Darstellerin jetzt!

Im Interview mit Bunte berichtete die 40-Jährige von Caros Zeit am Set. Mit ihrer schauspielerischen Leistung konnte Caro Collien überzeugen. "Das, was ich mitbekommen habe, hat sie sehr gut gemacht", versicherte die Frau von Christian Ulmen (46). Ganz gelassen sei die Bloggerin aber nicht gewesen – doch dafür hat Collien Verständnis: "Ich denke schon, dass Caro aufgeregt war, es war ja auch eine sehr große Rolle."

Die Filmcrew habe Caro auf jeden Fall um den Finger gewickelt. Das gesamte Team sei laut Collien hellauf begeistert gewesen. "Als ich ankam, hatte sie schon zwei Wochen gedreht, und es hieß nur überall: 'Die Caro ist so süß! Wir mögen die alle so gerne.' Sie hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen", erzählte die Moderatorin.

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes mit Daniel Morgenroth und Florian Silbereisen

ZDF / Dirk Bartling Caro Daur und Alexander Prince Osei bei "Das Traumschiff"

Instagram / carodaur Caro Daur im März 2020

