Daniela Büchner (43) hakt die vergangenen zwölf Monate einfach ab! 2021 hielt für das TV-Sternchen so einige Höhen und Tiefen bereit: Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nahm nicht nur an Promi Big Brother teil – es jährte sich auch zum dritten Mal der Todestag ihres verstorbenen Mannes Jens Büchner (✝49) und die Beauty hat sich neu verliebt. In den vergangenen Wochen sammelte Danni also so einige Erfahrungen, aus denen sie ihre Lehren zog!

"2021 – danke für all die Lektionen", schrieb die fünffache Mutter am Silvesterabend via Instagram. Passend dazu teilte Danni zwei Schnappschüsse, die sie in einem engen roten Kleid und mit einem Glas Sekt in der Hand an einer offenen Tür zeigen – symbolisch wird offenbar der Übergang ins neue Jahr dargestellt. "2022, lasst uns das meistern", zeigte sich die 43-Jährige voller Zuversicht und Vorfreude auf die kommenden zwölf Monate.

Der Großteil von Dannis Followern ist durch den verführerischen Anblick der dunkelhaarigen Schönheit am letzten Abend des Jahres jedenfalls komplett aus dem Häuschen. Neben einigen Komplimenten regnete es auch zahlreiche "Guten Rutsch"-Wünsche für die Reality-TV-Bekanntheit.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de