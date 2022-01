Rebel Wilson (41) weiß, wie man stilvoll ins neue Jahr startet! 2021 widmete sich die Schauspielerin ganz ihrer Gesundheit. Dank guter Ernährung und viel Bewegung purzelten bei dem Pitch Perfect-Star die Kilos. In ihrem neuen Körper fühlt sich die Darstellerin fitter denn je – und das strahlt sie auch aus. In heißen Outfits zeigt die Blondine immer wieder ihren Abnehmerfolg. Zu Silvester warf sich Rebel nun besonders in Schale und begeisterte ihre Fans!

Via Instagram teilte die 41-Jährige einen neuen Schnappschuss und präsentierte die Robe, in der sie den Jahreswechsel feierte. Zu diesem besonderen Anlass trug Rebel ein glamouröses Kleid der Marke Burberry. Das goldfarbene Dress mit leichter Glitzer-Optik brachte die neue Figur des Filmstars perfekt zur Geltung. "Ein starker Start ins neue Jahr! Frohes neues Jahr, ihr Legenden!", schrieb die Beauty zu dem Foto und schickte Grüße aus Australien. Den Geschmack ihrer Fans trifft sie mit dem Outfit: In der Kommentarspalte sind reichlich Flammen-Emojis zu sehen.

Diesen Glamour behielt sie jedoch nicht über die gesamte Feier hinweg bei. Das Feuerwerk am Sydney Opera House bestaunte Rebel schließlich doch in einem legereren Look. In einem gelben Jogginganzug saß die Australierin am Wasser und genoss die Zeit mit einigen Freunden.

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

