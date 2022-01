Das alte Jahr ist rum! Auch für die Stars war der letzte Abend von 2021 ein ganz besonderer. Kein Wunder also, dass nationale wie internationale Promis im Kleiderschrank nach ein paar speziellen Stücken gesucht und sich richtig in Schale geworfen haben. Dabei durfte es nach Lust und Laune festlich, eher sportlich oder auch ganz gemütlich sein: Hier sind die heißesten Outfits des Jahreswechsels!

Fitness-Star Pamela Reif (25) wählte für den Silvesterabend einen kurzen Traum in Blau: In dem Minikleid zeigte die Blondine, wofür sie das ganze Jahr gearbeitet hat. Dazu kombinierte sie schwarze Stiefeletten mit hohen Absätzen. Topmodel Irina Shayk (35) ließ hingegen ihrer wilden Seite freien Lauf. Sie posierte zum Jahresende in einem langen Kleid mit Tigermuster. Auch Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (52) wagte Farbe. Sie zeigte sich in einem traumhaften lilafarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt.

Priyanka Chopra (39) verbrachte den Abend mit ihrem Mann Nick Jonas (29). Bei dem Schnappschuss, den der Musiker vom Neujahrskuss postete, stand zwar die Romantik im Vordergrund. Doch auch Priyankas weißes Kleid mit eleganten Trägern und tiefem Ausschnitt ist ansatzweise zu erkennen. Sängerin Dua Lipa (26) begrüßte das neue Jahr in einem ganz entspannten Look: Sie kombinierte ein aufregendes neongrünes Bikinioberteil zu einer orangefarbenen Hose.

