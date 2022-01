Wird Katie Price (43) erneut Mutter? Zuletzt machte die TV-Bekanntheit mit ihrem Autounfall unter Alkoholeinfluss von sich Reden – sie kam aber noch einmal mit einem blauen Auge davon und musste nicht ins Gefängnis. Jetzt fokussiert sich die Britin offenbar voll und ganz darauf, clean zu werden und zu bleiben. Dabei bekommt sie Unterstützung von ihrem Partner Carl Woods. Tatsächlich glauben Fans, dass die beiden schon bald ihr erstes gemeinsames Kind bekommen werden.

Auf Instagram teilte der 32-Jährige jetzt ein Bild von sich. Er fragte seine Follower: "Was sind eure Neujahrsvorsätze?" Offenbar gibt es im Leben von Carl und seiner Liebsten bereits konkrete Pläne, denn Katie kommentierte den Beitrag wie folgt: "Du weißt, was wir beide sowohl im Bereich Business als auch im Privaten geplant haben!" Einige Fans spekulierten daraufhin eifrig darüber, was der Reality-Star damit meinen könnte – bekommen sie etwa ein Baby?

Bereits im Mai gab es Gerüchte darüber, dass Katie ein Kind von ihrem Verlobten erwarten würde – dies war jedoch nicht der Fall. Die 43-Jährige hat aus ihren vorherigen Beziehungen bereits fünf Kinder. Ihr Sohn Harvey Price (19) stammt von Dwight Yorke (50), Princess Tiaamii (14) und Junior Savva Andre (16) bekam sie von ihrem Ex-Mann Peter Andre (48). Ihre beiden Kids Bunny (7) und Jett Riviera (8) bekam Katie von ihrem Ex Kieran Hayler (34).

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice TV-Bekanntheit Katie Price und ihre Familie

