Serkan Yavuz (28) gibt ein süßes Update zu seiner Tochter! Gemeinsam mit seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) erwartet der Influencer sein erstes Kind. Seit ihrer Gender-Reveal-Party vor ein paar Tagen wissen sie jetzt auch, dass es ein Mädchen wird! Sowohl der Bayer als auch seine Freundin sind schon mächtig aufgeregt. Kein Wunder: So langsam wird ihr Familienabenteuer wohl richtig real. Ganz stolz berichtete Papa Serkan jetzt, wie die Entwicklung seines Babys voranschreitet...

In seiner Instagram-Story wartete jetzt ein superniedlicher Anblick auf die Follower: Serkan busselte hier den Babybauch seiner Freundin – und sprach mit seiner ungeborenen Tochter. "Vor dem Schlafengehen muss ich jetzt noch ein bisschen mit der kleinen Maus sprechen! Dass sie weiß, dass Papa immer da ist. Es kann nämlich schon hören", berichtete der werdende Vater. Dann wurde es sogar noch süßer! Serkan erklärte seiner Tochter im Bauch: "Papa liebt dich!"

Zusätzlich veröffentlichte der 28-Jährige noch einen Screenshot aus ihrer Baby-App: Darauf ließ sich ablesen, dass Samira inzwischen in der 20. Schwangerschaftswoche angelangt ist! Weitere interessante Infos: Ihr Baby soll jetzt etwa 300 Gramm schwer und 26 Zentimeter groß sein – also ungefähr so groß "wie eine Mango", freute sich Serkan.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

