In Sachen Babygeschlecht hat sich Samira Klampfl (28) zunächst getäuscht! Nachdem sie und Serkan Yavuz (28) bei der Reunion-Show von Bachelor in Paradise die Babybombe haben platzen lassen, nehmen sie ihre Follower nun mit auf diese aufregende Reise. Erst gestern feierten die werdenden Eltern eine Gender-Reveal-Party mit ihren Reality-TV-Kollegen. Dort erfuhr und verkündete das Paar: Es erwartet ein Mädchen! Dabei hatte Samira zuvor gedacht, es werde ein Junge.

In ihrer Instagram-Story gab sich die 28-Jährige gerührt von der Feier und der Verkündung des Babygeschlechts. "Ich bin so unendlich glücklich für dieses Leben und alles, was kommt mit unserer Prinzessin. Ich selbst war mir ja sehr sicher, es wird ein Prinz", erzählte Samira. Für diese Annahme hatte sie auch Gründe: "Wegen der Haut, die – toi, toi, toi – nicht eskaliert aktuell und weil mir so viele sagten, ich sehe aus wie eine Jungsmama."

Dass sie nun doch eine Tochter zur Welt bringen wird, habe Samira bei der Enthüllung regelrecht umgehauen. "Ich gehe mit meiner Mama durch dick und dünn, sie ist mein Partner in Crime und ich habe mir so eine Mutter-Tochter-Connection gewünscht – und jetzt kommt sie", freute sich die Beauty.

Anzeige

Instagram / denisejessica.king Samira Klampfl, Denise Jessica König und Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de