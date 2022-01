Abiba Makoya Bakayoko schwärmt von ihrer Zeit am Set von Afterglow – Alles nur Show?. In der neuen Serie, die seit wenigen Tagen bei verschiedenen Streamingdiensten zu sehen ist, wird anhand einer fiktiven Story gezeigt, was so alles hinter den Kulissen eines Datingformats abläuft. Neben Ex-Bachelor Daniel Völz (36) ergatterte auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Abiba eine Rolle in der Show. Nun verriet sie, wie der Dreh von "Afterglow" für sie war.

"Rückblickend waren die Dreharbeiten zu der Serie einfach mega-toll. Wir haben uns alle am Set sehr gut verstanden", schwärmte das Model in einer Pressemitteilung. Neu und herausfordernd seien für Abiba vor allem die Liebesszenen gewesen. Da sie auch zukünftig als Schauspielerin tätig sein möchte, habe sie sich sehr über die Unterstützung eines Acting Coachs gefreut. "Er hat uns sozusagen immer auf unsere Szenen vorbereitet und erklärt, was wir besser machen könnten oder wie wir was am besten rüberbringen", erzählte sie.

Für die Beauty ist die Rolle in "Afterglow" jedoch nicht die erste Schauspielerfahrung. "2014 stand ich bei GZSZ ein paar Monate als Dauerkomparsin vor der Kamera", teilte die Influencerin mit. Dort habe sie auch Serienproduzentin Anna Juliana Jaenner (33) kennengelernt.

HASHTAG DAILY Abiba Makoya Bakayoko in einer Szene bei "Afterglow"

HASHTAG DAILY Abiba Makoya Bakayoko und Andree Katic in einer Szene bei "Afterglow"

Hashtag Daily Anna Juliana Jaenner als Juna in "Afterglow – Alles nur Show?"

