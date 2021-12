Sie geht in die Vollen! Chany Dakota (25) unterhält ihre Follower für gewöhnlich auf TikTok mit witzigen Videos. Doch auch vor der großen Kamera hat die Influencerin im vergangenen Jahr Erfahrung gesammelt: Bei Das Internat war sie unter anderem neben Sonya Kraus (48) zu sehen. Demnächst startet die neue Serie "Afterglow – Alles nur Show?", in der Chany eine ganz neue Seite von sich zeigen wird. Denn in dem Streamingformat geht es ziemlich heiß her.

Sie freue sich darauf, mit der neuen Show auch mal ein etwas erwachseneres Publikum anzusprechen, verriet Chany in einer Pressemitteilung. Doch für die eine oder andere Szene habe sie ihre Komfortzone verlassen müssen: "Die intimeren Szenen waren eine echte Herausforderung für mich. Das alles war komplett neu." In den Bildern zu den Folgen ist bereits zu sehen, wie die 25-Jährige sich lustvoll an der Hose eines Mannes zu schaffen macht.

Wer bei den Bildern mit knisternder Erotik am Set rechnet, liege jedoch falsch, betonte Chany: "Was in der Serie total romantisch und nach Zweisamkeit aussieht, ist hinter den Kulissen genau das Gegenteil. Es sind sehr viele Leute am Set, die darauf achten, dass alles stimmt." Ab dem 21. Dezember wird "Afterglow – Alles nur Show?" bei Amazon und auf OnlyFans zu sehen sein.

Getty Images Chany Dakota auf einem Event in Berlin im Juli 2019

Hashtag Daily Daniel Völz und Anna Juliana Jaenner in "Afterglow – Alles nur Show?"

Instagram / chanydakota Schauspielerin Chany Dakota im März 2020

