Sie kehrt zurück in die Serienwelt! Lisa Küppers (22) begann ihre Karriere in der 13. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Danach startete die Blondine auf YouTube durch und erarbeitete sich auf der Plattform eine große Fangemeinde. Vor der Kamera sammelte der Webstar im Teenie-Film "Misfit" und mit einer Gastrolle in der beliebten Daily Unter uns Erfahrungen. Jetzt spielt Lisa erneut in einer Serie mit, und zwar in Afterglow – Alles nur Show?

In einer Pressemitteilung zur neuen Show schwärmte Lisa von der Stimmung am Set: "Die Atmosphäre ist einfach super-angenehm, alle kennen sich und sind miteinander vertraut." Auch Linda, die sie in der Serie verkörpert, habe es ihr angetan: "Meine Rolle steht dafür, nicht aufzugeben und sich durchzubeißen, vor allem dann, wenn es um einen Mann geht."

Und auch ein Comeback zu "Unter uns" schließt die 22-Jährige offenbar nicht aus: "Es würde mich sehr freuen, noch mal als Angelina vor der Kamera stehen zu dürfen." Denn auch bei den Drehs im vergangenen Jahr habe sich Lisa pudelwohl gefühlt: "Jedes Mal, wenn ich zurück an das Set komme, ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen."

Anzeige

TVNow Schauspielerin und Webstar Lisa Küppers

Anzeige

Lisa Küppers YouTube-Star Lisa Küppers

Anzeige

Instagram / lisakueppers Webstar und Schauspielerin Lisa Küppers, April 2020

Anzeige

Meint ihr, dass Lisa zu "Unter uns" zurückkehren wird? 44 Stimmen 17 Ja, das kann ich mir gut vorstellen. 27 Nein, das bezweifle ich eher.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de