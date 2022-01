Betty White (✝99) hatte offenbar den Dreh raus! Besonders durch ihre Rolle als Rose Nylund in der beliebten Serie Golden Girls erlangte die Schauspielerin große Bekanntheit. Darüber hinaus stand die US-Amerikanerin auch als Moderatorin und für einige Kinofilme vor der Kamera – und das mit voller Überzeugung. Von vielen Kollegen wurde Betty für ihr Talent gelobt, immerhin sah bei ihr das Schauspielen total leicht aus!

Wenn man mit Betty arbeitete, sei es gewesen, als arbeite man mit einem regelrechten Profi – so zumindest behielt Entertainer Bob Newhart (92) gegenüber People die Zusammenarbeit mit der Seniorin in Erinnerung. "Sie war einfach unglaublich, von jedem Blickwinkel aus", schwärmte der TV-Star. Sobald Betty mit von der Partie gewesen ist, sei stets jede Menge gute Laune am Set versprüht worden. Die verstorbene Ikone habe eben einfach gewusst, wie das Business läuft und dabei ihre Freundlichkeit nie vergessen.

"Die jungen Leute, die im Geschäft anfangen, müssen nur wie Betty White sein, dann müssen sie sich keine Sorgen mehr machen", merkte Newhart an. Umso tragischer sei es, dass diese Persönlichkeit nun nicht mehr unter ihnen weile, sondern mit ihrem Tod eine große Lücke im Kreise ihrer Liebsten hinterlassen hat. In wenigen Tagen hätte Betty sogar ihren 100. Geburtstag feiern dürfen.

Anzeige

Getty Images Betty White bei den TV Land Awards, 2015

Anzeige

Getty Images Bob Newhart, Schauspieler

Anzeige

Instagram / bettymwhite Betty White im Juli 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de