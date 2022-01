Marie Nasemann (32) fehlt es an Zeit. Im Oktober des vergangenen Jahres brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr zweites Kind zur Welt. Ihre Fans lässt die Influencerin seither an ihrem Alltag als Mama zweier Kleinkinder teilhaben und gab auch schon zu, dass es oftmals auch chaotisch hergehe. Nun verriet Marie, dass sie derzeit wegen ihres Nachwuchses auch kaum Zeit zum Haarewaschen findet.

"Für alle Menschen, die wegen Kindern keine Zeit zum Haarewaschen haben. Zwei Liter Haargel tun es auch", schrieb die 32-Jährige vor Kurzem zu einem Foto von sich in ihrer Instagram-Story. Auch dem Schnappschuss ist die zweifache Mutter mit ihrer kleinen Tochter zu sehen und lächelt in die Kamera. Dabei trägt das Model seine Haare zurückgegelt, im sogenannten Wet-Look.

Des Weiteren teilte Marie ein Bild ihres Partners Sebastian Tigges, auf dem er in einem Sessel sitzt. Vor ihm steht ein Bügelbrett, auf dem ein Mikrofon aufgebaut ist. "Improvisation ist das Motto unseres Podcasts. Auf ganzer Linie", kommentierte sie die Aufnahme und fügte einen Tränen lachenden Smiley hinzu.

Marie Nasemann, Model

Marie Nasemann im März 2020

Sebastian Tigges im Dezember 2021

