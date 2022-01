Halseys (27) Nachwuchs lässt sich offenbar nicht gerne filmen! Im Juli des vergangenen Jahres hat sich das Leben der Sängerin und ihres Partners Alev Aydin völlig verändert – der Grund: Ihr Sohnemann Ender Ridley erblickte das Licht der Welt. Der kleine Junge ist der ganze Stolz der Musikerin. Im Netz teilt die Neu-Mama immer wieder knuffige Aufnahmen – doch Halseys Knirps will offensichtlich nicht immer im Rampenlicht stehen!

"Er sagte, keine Bilder", schrieb Halsey in ihrer Instagram-Story zu einer Aufnahme des Wonneproppens. Dass der Knirps keine Lust auf die Kamera seiner Mami hat, ist aber auch nicht zu übersehen: Kurz bevor ihm die Augen zufallen, verdeckte er die Linse des Handys immer wieder mit seinem Händchen, um ungestört ein Nickerchen samt Schnulli im Mund machen zu können.

Auf die gemeinsamen Momente mit ihrem kleinen Jungen möchte Halsey keinesfalls mehr verzichten – immerhin scheint sie in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz aufgegangen zu sein. "Ich liebe es so sehr. Jede einzelne Sekunde ist einfach das Unglaublichste. Zu sehen, wie er jeden Tag ein neuer Mensch wird, ist so aufregend", schwärmte sie bereits vor wenigen Tagen gegenüber Extra von ihrem neuen Alltag.

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender im August 2021

