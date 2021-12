Sie geht in ihrer neuen Rolle als Mutter total auf! Im Juli dieses Jahres ist Halsey (27) zum ersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Partner Alev Aydin hieß sie ihren kleinen Sohn Ender Ridley auf der Welt willkommen. Seitdem hat sich das Leben der Sängerin um 180 Grad gedreht – doch für die "Without Me"-Interpretin ist das kein Problem, im Gegenteil: Halsey erfüllt das Mamadasein komplett!

Im Gespräch mit Extra kommt die 27-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihr Babyglück heraus: "Ich liebe es so sehr. Jede einzelne Sekunde ist einfach das Unglaublichste. Zu sehen, wie er jeden Tag ein neuer Mensch wird, ist so aufregend." Kind und Job unter einen Hut zu bekommen, ist aber auch für die erfolgreiche Musikerin schwierig. "Ich möchte wirklich hart arbeiten, damit er stolz auf mich ist, aber ich möchte auch jede einzelne Sekunde damit verbringen, mit ihm zu kuscheln", erzählt sie in dem Interview weiter.

Dass Halsey schon immer ein Kind haben wollte, machte sie in einem früheren Allure-Interview deutlich. Vor allem mit ihrem jetzigen Partner Alev standen die Sterne gut, dass das auch schnell passieren werde. "Es war ziemlich offensichtlich, dass er und ich beide dachten: 'Oh mein Gott! Du bist die Person, mit der ich eine Familie gründen will!'", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Getty Images Halsey, Sängerin

Instagram / amanda_owley_tattoo Alev Aydin und Halsey

