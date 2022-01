Das Warten hat ein Ende! Die Wendlers teilten ihren Fans im Dezember 2021 mit, dass sie mit einem großen Knall ins neue Jahr starten wollen – ihre Abonnenten auf OnlyFans erwarte ein "echter Kracher". Ursprünglich sollte die große Verkündung des Schlagersängers und seiner Liebsten schon am 1. Januar online gehen, doch das Paar ließ seine Fans zappeln. Jetzt lüfteten die beiden endlich das große Geheimnis.

Auf ihrem OnlyFans-Kanal verkündete Laura (21) voller Freude: "Wir haben ein Grundstück gekauft!" Dabei handle es sich um ein ganz besonderes Anwesen – es sei mit dem Golf von Mexiko verbunden. Michael (49) fügte dem hinzu: "Laura hat das Grundstück gefunden und ich hab euch ja gesagt, dass die Preise hier in Florida gerade explodieren, also sind wir natürlich total glücklich, dass wir unser Traumgrundstück gefunden haben!" Auch ihr gemeinsamer Hund Tiger sei schon jetzt total happy mit dem neuen Anwesen in ihrer Wahlheimat Florida. "Es ist genau das, was wir uns immer vorgestellt haben", schwärmte Laura.

Doch mit dieser Ankündigung nicht genug – der Musiker und die Influencerin verrieten, dass sie sich bald schon ein Boot zulegen wollen. Des Weiteren seien "noch einige Überraschungen" für das Jahr geplant. "Jetzt fängt es erst mal mit dem Grundstück an. Jeder kann sich denken, was dann folgen wird", erklärte Michael. Planen die beiden schon bald ein Baby zu bekommen? Lauras Antwort darauf hört sich zumindest danach an: "Ein Nest bleibt nicht alleine."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

