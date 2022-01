Halten sie das, was sie versprochen haben? Seit einigen Wochen sind Michael Wendler (49) und seine Ehefrau Laura (21) auf OnlyFans aktiv. Im Dezember packte das It-Girl Tag für Tag fleißig die Geschenke in seinem Adventskalender aus, doch bei diesem Content sollte es nicht bleiben. Die Wendlers kündigten an, ab dem 1. Januar mit einem "echten Kracher" an die Öffentlichkeit zu gehen – doch Michael und Laura lassen nichts von sich hören!

Am 31. Januar postete Michael auf OnlyFans einen Beitrag, den er mit "Der Countdown läuft" betitelte. In dem Video wünschte er seinen Followern einen guten Rutsch und gab einen Einblick in die Silvestervorbereitungen im Hause Wendler. "Wir melden uns spätestens morgen bei euch", versprach der Schlagersänger, doch am Samstag begrüßte das Paar lediglich mit einem Foto neue Follower auf seinem Account – die große Ankündigung blieb noch aus.

Was es genau mit der großen Enthüllung auf sich hat, ist bisher nicht klar. Unter anderem wurde vermutet, dass Laura ihre Schwangerschaft auf der Plattform verkünden könnte. Nachdem die Ex-Let's Dance-Kandidatin das letzte Türchen ihres Adventskalenders ausgepackt hatte, schrieb sie auf OnlyFans: "Das schönste Geschenk wartet noch auf mich."

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019

