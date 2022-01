Dagi Bee (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Die YouTuberin hat seit etwas mehr als einer Woche einen neuen Lebensmittelpunkt: Der kleine Nelio machte die Influencerin und ihren Ehemann Eugen Kazakov (27) zu stolzen Eltern. Bislang gab es von der Blondine noch keinen ausführlichen Bericht über ihre Geburt – Dagi gab nun aber trotzdem schon ein paar niedliche Details zu Nelios Geburt preis!

In ihrer Instagram-Story ließ Dagi sich einige Infos über die Geburt ihres kleinen Sonnenscheins entlocken. "Bei der Geburt war er 54 Zentimeter groß und 3.835 Gramm schwer. Viele meinten, dass man meinem Bauch nicht ansehen konnte, dass er so groß wird", verriet die 27-Jährige in einem Q&A.

Außerdem räumte die frischgebackene Mama mit den Vermutungen einiger Follower auf, ihr Sohn sei per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. "Er ist komplett natürlich auf die Welt gekommen. Am 22. Dezember haben die Wehen eingesetzt, am 23. Dezember war er dann da", stellte Dagi klar.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Dagi Bee, eine Woche nach der Geburt

