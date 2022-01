Tom Felton (34) ist selbst ganz begeistert von dem großen Harry Potter-Special! 20 Jahre nachdem der erste Teil der erfolgreichen Filmreihe über die Kinoleinwände geflackert ist, kamen die Darsteller noch einmal zusammen. Gemeinsam schwelgten Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) und Co. in Erinnerungen und plauderten über die Dreharbeiten. Seit Neujahr ist die Reunion nun zu sehen und bewegt die Fans – und auch Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton zeigte sich im Netz gerührt!

In den sozialen Medien freute sich der 34-Jährige über die Reaktionen der Potterheads. Via Instagram teilte er mehrere Throwback-Bilder aus den Filmen. "Ich hoffe, ihr habt die Rückkehr nach Hogwarts genauso genossen wie wir, als wir sie gemacht haben. Auf 20 weitere magische Jahre", schrieb der Brite zu den Fotos. Den begeisterten Followern in der Kommentarspalte zufolge ist das definitiv der Fall. "Es war toll!", jubelte einer von vielen.

Auch auf Twitter reagierte Tom auf die Reunion. "Wer hat innerhalb der ersten fünf Minuten geweint?", fragte er und löste auch hier einige Reaktionen aus. "Die wahre Frage ist: Wer hat nicht geweint?", kommentierte unter anderem ein User.

Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Stars Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

Anzeige

Getty Images Tom Felton, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de