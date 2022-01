Biobauer Gottfried hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. 2014 lernte der Landwirt in der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau mit Martina seine Traumfrau kennen. Schon nach wenigen Minuten hat es zwischen dem Witwer und der Tierarzthelferin gefunkt. Via Facebook verkündete Gottfried jetzt besonders traurige Neuigkeiten: Seine Martina ist im Alter von 55 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Promiflash fasst euch die Liebesgeschichte der beiden noch mal zusammen.

