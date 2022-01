Ob sich die Fans da entscheiden können? Brooklyn Beckham (22) begeistert seine Follower auf den sozialen Netzwerken mit Einblicken in seinen turbulenten Alltag. Vor allem die romantischen Posts mit seiner Langzeitverlobten Nicola Peltz (26) finden großen Anklang. Doch die Beauty ist nicht der einzige Hingucker, den der Sohn von Freistoßlegende David Beckham (46) seinen Ahängern präsentiert: Auch mit niedlichen Haustieren kann der Beau immer wieder punkten.

Auf dem Foto, das Brooklyn jetzt auf Instagram postete, konkurriert er mit einem kleinen Hund um die Gunst der Betrachter: Das helle Fellknäuel hält er dabei liebevoll auf dem Arm, während beide in die Kamera schauen. "Mein Sohn und ich", schrieb der 22-Jährige augenzwinkernd unter den Beitrag. Ob sich seine Fans da für einen der beiden entscheiden könnten?

In jedem Fall freuten sie sich wahnsinnig über den tierischen Content ihres Idols. "Niedlichkeit liegt bei euch ganz offenbar in der Familie", schrieb eine begeisterte Userin. Auch Brooklyns Liebste kommentierte den Schnappschuss. "Babies!", rief Nicola in ihrem Post aus.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Verlobten Nicola Peltz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de