Oh, là, là – Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (26) heizen ihren Fans aber ordentlich ein! Seit zwei Jahren gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben. Kaum ein Tag vergeht, an dem sich das Paar nicht von seiner verturtelten Seite zeigt. So wie auch vor wenigen Tagen erst wieder: Nicola teilte einen ziemlich heißen Schnappschuss von sich und Brooklyn – darauf sind die beiden fast komplett nackt!

Ja, richtig gelesen – das Paar ließ fast alle Hüllen fallen und präsentierte sich seinen Fans, wie Gott es geschaffen hat. Vor allem die 26-Jährige schien das zu genießen. Via Instagram veröffentlichte Nicola nämlich zwei Bilder, auf denen sie sich ziemlich verliebt mit ihrem Verlobten im Bad zeigt. Während sie sich auf der einen Aufnahme total verschmust an den Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) anschmiegt, posiert sie auf dem anderen Pic superlässig neben ihrem Schatz. "Ich liebe dich wirklich", kommentierte die Schauspielerin ihren Beitrag.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich das Pärchen so intim und privat seinen Fans im Netz zeigt. Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden im Badezimmer abgelichtet. "Ich und mein Baby", hatte Brooklyn damals zu dem Post geschrieben. Was sagt ihr zu diesen freizügigen Bildern? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2021

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

