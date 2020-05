Lisa del Piero (23) hat sich seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel im Jahr 2014 ganz schön verändert. Damals hatte sie zwar Modelmaße, aber kaum Muskeln. Mittlerweile ist sie Fitness-Influencerin und hat einen Knackpo, bei dessen Anblick so manche Frau neidisch werden könnte. Hinter dieser runden Kehrseite steckt allerdings jede Menge Schweiß und Training. Promiflash verriet die Beauty nun, ob sie sich auch mal "fitnessfrei" nimmt.

Sport gehört für Lisa definitiv zum Alltag dazu. Aber sie pausiert auch grundsätzlich ein bis zwei Tage in der Woche. "Damit die Muskeln sich regenerieren können", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Intensives Krafttraining fällt da also aus. Trotzdem verschafft sie sich auch dann immer ein bisschen Bewegung. "Ich mache dann oft ein kleines Stretching", betonte sie.

In Stress verfalle sie dabei aber nicht, verriet die 23-Jährige vor rund einem Jahr in einem Interview. "Es gab auch Zeiten, wo ich 'nur' viermal die Woche Sport gemacht habe. [...] Das hat mir auch absolut nicht geschadet. Also ich mache das immer so, wie mein Körper sich fühlt und wie ich Lust drauf habe", sagte sie.

Lisa G. im Januar 2020

Lisa Del Piero, bekannt durch GNTM 2014

Lisa Del Piero im März 2020



