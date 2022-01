Sie hat kein Problem damit, über ihr Gewicht zu sprechen! Die einstige Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (30) ist seit ihrer Teilnahme an der Datingshow eine erfolgreiche Influencerin – und gewährt daher regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei dokumentiert die Beauty auch ihre Sportroutinen und nimmt ihre Follower hin und wieder mit ins Fitnessstudio. Nach den Feiertagen gab sie nun ein ehrliches Update bezüglich ihrer Figur: Das zeigt Clea-Lacys Waage aktuell an!

Nachdem ein Fan sie auf Instagram gefragt hatte, wie viel sie wiegen würde, verriet die TV-Bekanntheit ehrlich: Bei einer Größe von 1,69m bringt Clea ungefähr 55 Kilo auf die Waage. In den nächsten Sequenzen erzählte sie, die Feiertage mit ihrer Familie und ihrem Liebsten Riccardo (30) genossen zu haben – ob sie da auch fleißig geschlemmt hat, blieb aber offen.

Im Gegensatz zu anderen Internet-Sternchen filmte Clea nämlich nicht allzu viel von ihren Feiertagen mit. Daraufhin meinten einige User, dass sie unglücklich wirke. Doch die 30-Jährige versicherte: "Ja, ich bin glücklich! [...] Und die kommenden Tage gibt es dann wieder die volle Ladung Clea-Power für euch."

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy im Juni 2021 in Zürich

ActionPress Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im Februar 2020 in Berlin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

