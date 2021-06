Clea-Lacy Juhn (30) zeigt, was sie hat! Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Körper nur allzu gerne in Szene setzt, kann man immer wieder sehen: Immerhin posiert die Influencerin für ihre Social-Media-Posts regelmäßig in hautengen Kleidern, bauchfreien Tops und sogar in Unterwäsche. Jetzt machte sie ihren Fans aber zudem so richtig Lust auf den Sommer: Clea überraschte ihre Follower nämlich mit einem sexy Bikinifoto!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Clea jetzt einen ziemlich heißen Schnappschuss, der sie beim Entspannen in Zürich zeigt: Auf dem Foto posiert die Brünette am Beckenrand eines Pools und schaut in die Ferne – und dabei präsentiert sie ihren Fans ihre sexy Kehrseite. Ihren durchtrainierten Körper bringt das ehemalige Bachelor-Girl hierbei in einem Bikini mit Leopardenprint hervorragend zur Geltung.

Kein Wunder, dass sich bei diesem heißen Anblick so einige Komplimente in Clea-Lacys Kommentarspalte ansammelten. "So ein schöner Rücken", schwärmte beispielsweise die Influencer-Kollegin Kim Lianne. Aber auch die Fans ließen es sich nicht nehmen, das sexy Pic zu kommentieren. "Du hast eine tolle Figur" oder auch "Toll siehst du aus", ließen beispielsweise zwei der Supporter auf der Fotoplattform verlauten.

