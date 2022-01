Tori Spelling (48) übernimmt derzeit die Rolle der Krankenschwester. Die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit hatte sich den Start ins neue Jahr bestimmt anders vorgestellt – ihre gesamte Familie liegt offenbar flach. Über Weihnachten fing sich ihr Ehemann Dean McDermott (55) eine schlimme Erkältung ein, die jetzt in einer Lungenentzündung gipfelte – unglücklicherweise scheint er nun seine Kinder damit angesteckt zu haben. Tori kümmert sich jetzt um ihre kränkelnden Sprösslinge.

In ihrer Instagram-Story gab die fünffache Mutter ein paar Einblicke in ihren Tag mit ihren Kids. Zu Beginn schienen sie alle noch fit zu sein und tollten fröhlich im Schnee herum – ein paar Stunden später sollte es sie dann aber treffen. Die Schauspielerin verkündete: "Drei von fünf haben hohes Fieber!" Dazu teilte sie ein Foto ihrer Tochter Hattie, die in eine Decke gekuschelt auf dem Sofa schlief. Über das Nickerchen der Zehnjährigen schien Tori ganz schön erleichtert zu sein – die Zehnjährige habe sonst oft Probleme beim Schlafen.

Später kochte die "Scary Movie 2"-Darstellerin für ihre kleinen Patienten eine Lasagne. "Wenn man anfängt, zu kochen, weil die Kinder alle krank sind und schlafen und man nicht weiß, was man sonst tun soll", erklärte die 48-Jährige ihre Handlung. Silvester konnte die Familie aber offenbar noch genießen – Tori teilte vor wenigen Tagen einen Schnappschuss ihrer Kids Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau im Netz.

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermotts Kinder

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spellings Tochter Hattie

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spellings Kinder an Silvester 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de