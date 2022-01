Bei Ashley Graham (34) könnte es jeden Moment losgehen! Seit Wochen warten die Fans der schwangeren Schönheit auf die Verkündung der Babynews – bisher vergeblich. Die Twins des Models wollen offenbar noch nicht das Licht der Welt erblicken. Stattdessen wird das Bäuchlein der TV-Bekanntheit immer praller und Dehnungsstreifen treten hervor. Jetzt teilte Ashley einen neuen Schnappschuss, auf dem das Prachtstück von Bauch perfekt in Szene gesetzt wurde!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Brünette eine spontane Aufnahme aus der Küche. Ashleys Bauch ist schon so groß, dass sich die 34-Jährige im Rücken stützen und leicht nach hinten beugen muss, um das Gleichgewicht mit der Babykugel an der Vorderseite ihres Körpers nicht zu verlieren. Ihr Sohnemann Isaac Menelik Giovanni Ervin kann es offenbar auch kaum abwarten, seine Geschwister endlich kennenlernen zu dürfen – hektisch rennt er an Mamis Bäuchlein vorbei.

Dabei vermuteten einige Fans bereits, dass Ashleys Zwillinge längst auf der Welt sind – immerhin ist die Beauty gefühlt schon seit einer halben Ewigkeit schwanger. Doch die US-Amerikanerin selbst dementiert all die Gerüchte und stellte in ihrer Instagram-Story klar: "Ich schwöre, ich bin immer noch schwanger!" Bleibt also abzuwarten, wann sich Ashley tatsächlich auf den Weg in den Kreißsaal macht.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihrem Sohn

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Dezember 2021

