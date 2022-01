Wie lange wird Ashley Grahams (34) Schwangerschaft wohl noch dauern? Im Juli des vergangenen Jahres hatte die in Nebraska geborene Beauty überraschend bekannt geben, dass ihr Ehemann Justin Ervin und sie erneut Nachwuchs erwarten. Im Netz hält das Model seine Community seitdem stets über seine Schwangerschaft auf dem Laufenden. Inzwischen steht die Entbindung ihrer Zwillinge unmittelbar bevor. Ashley ist in der 40. Schwangerschaftswoche angelangt.

Das gab die brünette Schönheit nun in einem neuen Post auf ihrem Instagram-Account bekannt. "Ich habe heute die volle Dauer der Schwangerschaft erreicht", verkündete die 34-Jährige. "Errechnete Geburtstermine sind nur ein Richtwert, die Babys kommen immer an ihrem Geburtstag zur Welt", schrieb Ashley zu drei Fotos, in denen ihre mittlerweile riesige Rundung bestens zur Geltung kommt. Auch in ihrer Story teilte die werdende Mama einen Schnappschuss mit nacktem Babybauch, der offenbar von ihrem Partner aufgenommen wurde.

In den Kommentaren bekam Ashley anschließend viele Komplimente für ihr Aussehen. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung über die Babybauch-Pics zum Ausdruck zu bringen. So schrieb beispielsweise MJ Day, die Chefredakteurin der Sports Illustrated Swimsuit, entzückt: "Ich liebe diese majestätische Wölbung! Ich wünsche dir eine sichere und wunderbare Geburt". "Du bist eine Königin. Ich bin voller Ehrfurcht", kommentierte auch Unternehmerin Joanna Griffith.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Januar 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Dezember 2021

