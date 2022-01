Was geht da zwischen den beiden? Kürzlich heizte Danni Büchner (43) die Gerüchteküche ordentlich an, indem sie andeutete, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben und nun eine verdächtige Namenskette trug. Fans vermuten den Goodbye Deutschland-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh dahinter, der ebenfalls auf Mallorca lebt und sich kürzlich von seiner Freundin trennte. Die bezog nun Stellung – was hält Jasemin Ehrck von den Liebesgerüchten um Danni und Sohel?

Ihre Follower fragten die Auswanderin in ihrer Instagram-Story, was sie zu der vermeintlich Neuen ihres Ex sagt. "Wenn es so sein sollte und beide mit richtigen Absichten handeln, dann wünsche ich den beiden natürlich alles Gute", schrieb sie in einer ehrlichen Antwort. Ein weiterer Fan wurde jedoch direkter und wollte wissen, was sie von Danni als Person hält. "Wir kennen uns nicht so gut, aber haben uns ein paar Mal gesehen und eigentlich immer gut verstanden", erzählte sie und verriet, dass Danni sie neuerdings jedoch blockiert habe.

Offenbar weiß sie auch nichts Genaueres über die neuesten Gerüchte. Im Kontakt mit ihrem Ex steht Jasemin aber dennoch weiterhin, denn sie haben ein gemeinsames Kind! "Er ist und bleibt ja immer Aleos Papa", betonte die gebürtige Hannoveranerin.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Januar 2021

Instagram / jasemin_ehrck Sohel Abdoulkhanzadeh, Jasemin Ehrck und ihr gemeinsamer Sohn Aleo im März 2020 auf Mallorca

Instagram / jasemin_ehrck Jasemin Ehrck, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin

