In welchem Verhältnis stehen Selina und Michael mittlerweile zueinander? Die Aachenerin und der Oldenburger trafen sich zum ersten Mal vor dem Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar und gaben sich das Jawort. Im großen Finale der Sendung betonten sie, ihre Ehe fortsetzen zu wollen. Doch daraus wurde nichts: Vor wenigen Wochen gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Hören sie trotz des Liebes-Aus' ab und zu noch voneinander?

Im Instagram-Livestream mit Aron Schweizer, der 2018 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" heiratete, verriet Selina, dass sie inzwischen kaum noch Kontakt zu Michael habe. "Wir haben gemeinsame Gruppen, in denen wir noch aktiv sind, in denen wir das ein oder andere austauschen, aber dass wir jetzt privat per WhatsApp oder so schreiben, ist nicht der Fall", erklärte die gelernte Augenoptikerin.

Was genau dazu geführt hat, dass Selina und Michael kein Paar mehr sind, ist ungewiss. In ihrem Trennungsstatement auf Instagram hatte die 26-Jährige betont: "Wir haben lange gekämpft und alles versucht. Leider mussten wir feststellen, dass es für eine Beziehung beziehungsweise Ehe nicht reicht, auch wenn ich es mir natürlich anders erhofft hätte."

Sat.1 Selina und Michael bei ihrer Hochzeit

Instagram / selina_hadeb8 Michael und Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Instagram / michael_hadeb8 Selina und Michael, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

