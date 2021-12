Auch Michael und Selinas Ehe war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt! Die beiden gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich vorher zu kennen. Der Oldenburger und die Aachenerin schienen von Anfang an auf einer Wellenlänge zu sein – in den Flitterwochen sprachen sie sogar schon von Verliebtheit. Für die Zuschauer war es daher keine große Überraschung, dass das Paar sich im Finale der Show für den Fortbestand ihrer Ehe entschied. Doch jetzt geben Michael und Selina völlig überraschend ihre Trennung bekannt!

Auf Instagram veröffentlichten sowohl der 30-Jährige als auch seine vier Jahre jüngere Ex-Partnerin ein Statement zum Ende ihrer Beziehung. "Wir haben lange gekämpft und alles versucht. Leider mussten wir feststellen, dass es für eine Beziehung beziehungsweise Ehe nicht reicht, auch wenn ich es mir natürlich anders erhofft hätte", erklärte Michael. Weitere Einzelheiten wolle er für sich behalten – auch Selina ging nicht auf weitere Details zu den Gründen ihres überraschenden Liebes-Aus ein.

Michael und Selina betonten jedoch, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. Auch wenn ihre Liebe im Alltag keinen Bestand hatte, blicken sie positiv auf ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme zurück. "Ich habe mich als Person stark reflektiert, viel gelernt und bin über mich hinausgewachsen, und darüber hinaus habe ich so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Alles in allem war es ein voller Erfolg", hielt Selina fest.

