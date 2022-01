Jakub Jarecki kann bis heute Kate Merlans (34) Worte nicht verarbeiten. Die Beziehungsprobe geht dem Paar bei Temptation Island V.I.P. immer mehr an die Substanz. Inzwischen liegen die Nerven vor allem bei Jakub blank. Von Moderatorin Lola Weippert (25) wurde der Fußballer alleine zum Lagerfeuer bestellt und musste sich anhören, wie seine Partnerin ihn öffentlich in der Villa kritisierte. Im Promiflash-Interview betonte Jakub: Das belastet ihn bis heute.

Bei "Temptation Island V.I.P." plauderte Kate aus, Jakub habe zum Beispiel verlangt, dass das Paar sich ein neues Bett anschaffe, weil er nicht möchte, dass ein anderer Mann zuvor in dem Bett seiner Freundin geschlafen hat. Dass die Reality-TV-Kandidatin solche Details preisgab, schockierte Jakub zutiefst. "Damit hatte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet. Das schlägt mir bis heute auf die Nieren", offenbarte er im Promiflash-Interview.

Wenige Stunden vor dem Lagerfeuer brachen bei Jakub noch in der Männervilla alle Dämme. Der Kölner vermisste seine Freundin so sehr, dass er aus dem Weinen gar nicht mehr herauskam. "An diesem bestimmten Tag war es dann einfach zu viel, ich konnte mit der Trennung nicht mehr umgehen, war seelisch völlig am Ende", ließ Jakub gegenüber Promiflash den Abend Revue passieren. Doch glücklicherweise haben ihn Juliano Fernandez, Udo Bönstrup (27) und Henrik Stoltenberg aufgebaut. "Ein großes Dankeschön an die drei. Sie sind alle super Jungs", schwärmte Jakub.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Kate Merlan und Jakub Jarecki

"Temptation Island V.I.P."-Jakub

