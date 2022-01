Angelina (29) und Sebastian Pannek (35) genießen ihren Urlaub in vollen Zügen! Die deutschen Influencer leben inzwischen teilweise auf Mallorca, wo sie sich ein hübsches Ferienhaus zugelegt und eingerichtet haben. Von dort aus begeisterten die Eltern eines Sohnes ihre Fans in den vergangenen Monaten mit traumhaftem Sommer-Content. Zum Jahresanfang verschlug es die ehemaligen Bachelor-Stars nun etwas weiter weg: Angelina und Basti gönnen sich aktuell eine Menge Luxus in Abu Dhabi!

Das Ehepaar ist gemeinsam mit seinem Kind in die Hauptstadt der Arabischen Emirate geflogen. In ihren Instagram-Stories teilen die Lifestyle-Blogger nun fleißig Eindrücke von ihrem Urlaub: Angelina, Basti und ihr Spross residieren in einem eindrucksvollen Luxus-Hotel mit einem schicken Wellness-Bereich und einem Pool, der an ihr Zimmer angrenzt. Ein Blick auf die Website des Rixos Premium Saadiyat Island verrät: Eine Familien-Suite mit Pool-Zugang kostet circa 1.100 Euro pro Nacht – ein wirklich stolzer Preis! Doch das heißt nicht, dass die Panneks den ganzen Tag drinnen verbringen: Die aktive Familie besuchte bereits den Zoo und den Strand. Im Hotel gab es außerdem ein Klassikkonzert.

Dass Angelina und Basti gerne mal Geld ausgeben, ist kein Geheimnis. An Weihnachten konnte die 29-Jährige sich über ein teures Geschenk unter dem Tannenbaum freuen: Ihr Mann hat ihr eine Handtasche der Designer-Marke Chanel geschenkt, die rund 7.000 Euro kostet! Wäre so ein Luxusurlaub auch was für euch? Stimmt ab!

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek in Abu Dhabi

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek in Abu Dhabi

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek in Abu Dhabi

