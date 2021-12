Da geht ein großer Wunsch in Erfüllung! Angelina (29) und Sebastian Pannek (35) verbringen in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zusammen Weihnachten. Mittlerweile hat sich bei dem Paar eine fest geplante Routine für das Fest der Liebe eingestellt. Doch auch in diesem Ablauf bleibt immer noch Raum für Überraschungen – vor allem bei den Geschenken: Seine Angelina bedachte Basti in diesem Jahr mit einem besonders exklusiven Stück!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Angelina jetzt ihr neuestes Accessoire. In einem schwarzen Spitzenkleid dreht sie sich in dem kurzen Clip um ihre eigene Achse und setzt die kleine Ledertasche von Chanel dabei gekonnt in Szene. "Wenn Träume wahr werden...", schrieb sie unter den Post. Einen stolzen Preis hat dieser Traum obendrein: Im Shop des Luxuslabels wird das Stück für 7.300 Euro angeboten.

Für das einstige Bachelor-Girl ist es bereits das zweite Weihnachtsfest mit ihrem neuen Nachnamen: Im vergangenen Jahr heirateten Angelina und Basti mit ganz viel Glamour. An die neue Identität hatte sich die Beauty allerdings offenbar schnell gewöhnt.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihrer neuen Tasche

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Instagram / sebastian.pannek Angelina Pannek und Sebastian Pannek an ihrer Hochzeit

