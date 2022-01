Sie beglückt ihre Fans zum Start des neuen Jahres mit einem echten Musik-Schmankerl! Sängerin Adele (33) feierte im vergangenen Jahr ihr großes Comeback. Nachdem sie sich 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kehrte sie vor einigen Monaten mit einem neuen Album und einigen Live-Auftritten zurück. Nun überrascht sie ihre Supporter wieder: Adele kündigt ein weiteres Musikvideo zu ihrem neuen Album an!

Via Instagram veröffentlicht die 33-Jährige einen Teaser zu ihrer Single "Oh My God" aus dem aktuellen Album "30" und macht ihre Follower heiß auf einen neuen Videoclip. "Ausgeruht und neu ausgerichtet! Ich fühle mich bereit für 2022. Es gibt so viel zu sehen, ich bin gespannt auf euch alle", schreibt die "Easy On Me"-Interpretin zu ihrem Netzbeitrag. Die Fans sind von dieser Neuigkeit total aus dem Häuschen. "Wir sind so bereit" oder "Oh du meine Güte, ich kann es gar nicht glauben", lauten zwei begeisterte Kommentare. Ab dem 12. Januar können sich Supporter das Video in voller Länge anschauen.

Dass es bei der Sängerin karrieretechnisch richtig rund läuft, ist keine Überraschung. Aber auch privat hat die Mutter eines Sohnes nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (47) wieder ihr Glück gefunden. Schon vor einigen Jahren lernte sie ihren jetzigen Freund Rich Paul (40) auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes kennen, und seit 2021 sind die beiden ein Liebespaar.

Instagram / adele Adele feiert den Release ihres neuen Albums mit Nicole Richie

Simon Emmett Adele, Musikerin

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

