Britney Spears (40) heizt ihren Fans gleich zu Beginn des neuen Jahres ordentlich ein! Die Sängerin scheint ihre neugewonnene Freiheit sichtlich zu genießen – 13 Jahre lang traf ihr Vater Jamie Spears (69) als ihr rechtlicher Vormund alle Entscheidungen für sie. Seit November 2021 ist die Musikerin nun wieder frei – und das will sie offenbar der ganzen Welt zeigen. Sie teilte jetzt zwei Nacktfotos von sich im Netz.

"Eine freie Frau zu sein hat sich nie besser angefühlt", jubelte Britney auf Instagram. Dazu postete sie nicht ein, sondern gleich zwei Bilder, auf denen sie nackt vor ihrem Spiegel posiert – sie trägt dabei lediglich ein Paar weiße Strümpfe. Ihre Nippel sowie ihren Intimbereich verdeckte die "Piece Of Me"-Interpretin spielerisch mit Blumen- und Herz-Emojis. Während sie auf einem Bild ihre Beine leicht überkreuzt, steht sie auf dem anderen Schnappschuss mit gespreizten Beinen vor ihrem Spiegel. Auf die Meinung anderer scheint die Pop-Prinzessin keinen Wert zu legen: Sie deaktivierte die Kommentarfunktion unter dem Beitrag.

Ihren Fans scheinen die Fotos aber den Likes nach zu urteilen, gut zu gefallen: Innerhalb von wenigen Stunden drückten bereits über 1,5 Millionen Leute auf "Gefällt mir". Britney fühlt sich in ihrem Körper anscheinend pudelwohl. Die 40-Jährige teilt regelmäßig Bilder und Videos in knappen Outfits – oder verzichtet wie in diesem Fall auch mal ganz auf Kleidung.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

MEGA Sängerin Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2021

