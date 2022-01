Samira Klampfl (28) präsentiert sich von ihrer sexy Seite! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Serkan Yavuz (28) sind in freudiger Erwartung: Während ihrer gemeinsamen Bachelor in Paradise-Teilnahme zeugten die beiden Reality-TV-Stars ein Baby und zogen daraufhin in ein gemeinsames Heim. Inzwischen kann der Babybauch der Brünetten sich wahrlich sehen lassen – ihre kugelrunde Körpermitte setzte Samira nun in heißen Dessous in Szene!

Auf Instagram postete die werdende Mama ein Foto, auf dem sie ein rotes Negligé trägt. Liebevoll legt sie zudem ihre Hände auf ihre große Babykugel. Dazu schrieb sie: "Optische und haptische Veredelung durch Verpackung. Ja man, das ist der sexy Preggo-Look, den wir wollen."

Fans feierten es, dass Samira ihre Kurven auf dem Bild so sexy präsentiert. "Das Bild ist echt wunderschön. Steht dir hervorragend", "Was für eine schöne Schwangere" oder "Man kann auch schwanger wunderschön aussehen", jubelten die Follower der Mutter in spe in der Kommentarspalte unter dem Foto.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

