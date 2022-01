Katja Krasavice (25) möchte ihren Körper noch weiter aufpimpen! Vor mittlerweile vier Jahren ließ die einstige YouTuberin ihre Karriere als Webvideoproduzentin hinter sich und macht sich mittlerweile als eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen einen Namen. Ihren Body setzt die gebürtige Leipzigerin aber bis heute noch gerne für ihre Social-Media-Kanäle in Szene. Für den umwerfenden Look wagte sie auch schon den einen oder anderen Gang zum Beauty-Doc – und dem wird Katja offenbar bald wieder einen Besuch abstatten!

Brüste, Lippen, Nase oder auch Po: Katja steht zu ihren Beauty-Eingriffen und scheut sich nicht, offen mit ihrer Community darüber zu reden. Den Busen hat sie sich bereits vor einigen Jahren vergrößern und später noch einmal korrigieren lassen. So ganz zufrieden scheint sie aber noch nicht mit ihren Brüsten zu sein. In einer Instagram-Fragerunde kündigte sie an, ihre Boobies bald erneut unters Messer zu legen. Ob sie sich ihr Doppel-D- bzw. E-Körbchen allerdings vergrößern, verkleinern oder nur noch einmal perfektionieren lässt, ließ die "Narben"-Interpretin noch offen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Katja ein Körperteil ein weiteres Mal verschönern lässt. Bereits kurz vor ihrem Album-Release zu "Boss Bitch" hatte sich Katja zum zweiten Mal ihre Nase Ende Dezember 2019 klammheimlich operieren lassen. Zuletzt hatte sich die 25-Jährige im vergangenen Sommer einen Brazilian Butt Lift gegönnt. Wann genau nun ihre Brüste erneut an der Reihe sind, verriet Katja nicht.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin



