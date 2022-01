Die YouTuberin zelebriert die Anfangszeit! Kurz vor Weihnachten brachte Dagi Bee (27) ihr erstes Kind auf die Welt – Söhnchen Nelio. Seitdem gibt sie auch schon regelmäßig Einblicke in das neue Familienleben mit Baby und ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27). So teilte sie sogar bereits Schnappschüsse von ihrem Alltag als frischgebackene Mama. Zurzeit ist sie noch im Wochenbett – und das genießt Dagi in vollen Zügen!

In ihrer Instagram-Story sprach sie zu ihren Followern, während sie Nelio gerade die Brust gab. Als das Neugeborene immer wieder niedliche Geräusche von sich gab, schaute Dagi ihr Kind total verliebt an und verriet: "Wir wollten die meiste Zeit mit dem Kleinen verbringen, uns kennenlernen und erstmal reinkommen in die ganze Routine." Das scheint ihnen auch gut zu gelingen. Papa Eugen sei dabei eine große Hilfe.

"Gerade nachts, wenn ich kaum Schlaf bekomme, kann ich ihn jederzeit wecken und er wechselt die Windel vom Kleinen ohne zu jammern", schwärmte sie von ihrem Mann in einer früheren Fragerunde auf Social Media. Aber Nelio sei ohnehin sehr pflegeleicht: "Er ist super-entspannt, weint nur, wenn er Hunger hat und ist eigentlich immer super-ruhig."

