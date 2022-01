Sie teilt ihr Mutterglück! Dagi Bee (27) brachte am 23. Dezember ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem lässt die YouTuberin ihre Fans an ihrem turbulenten Alltag als frischgebackene Mama teilhaben. Gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) zeigt die Influencerin ihrem kleinen Nelio jetzt behutsam die Welt – und ihrer Community, wie happy sie über ihren Nachwuchs ist: Jetzt teilte Dagi ein Foto von sich mit Kinderwagen.

Der Schnappschuss, den Dagi nun auf Instagram postete, zeigt sie vor einem malerischen Sonnenaufgang. In einen langen Daunenmantel gehüllt, hat die Blondine den Kinderwagen fest im Griff. Ihr kleiner Sohn ist darin offenbar gut eingepackt und nicht zu sehen. "Willkommen in meinem neuen Leben", schrieb die 27-Jährige unter den Beitrag.

Dagis Fans freuten sich wahnsinnig über den Einblick in ihren Mama-Alltag. "Es steht dir so sehr, genieße diese Zeit in vollen Zügen", schrieb eine begeisterte Userin. Viele weitere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentare mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov, Social-Media-Stars

