YouTuberin Dagi Bee (27) ist vor Kurzem zum ersten Mal Mama geworden! Am 23. Dezember war es endlich so weit und Sohn Nelio erblickte das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) konnte sie den Kleinen auf der Welt willkommen heißen. Seitdem ist sie überglücklich und teilt immer mal wieder neue Details. So auch aktuell: Dagi schwärmt von Eugen, wie toll er ihr beim Baby hilft.

In einer Fragerunde auf Instagram erzählte Dagi, dass ihr Mann bei Nelio tatkräftig mit anpackt. "Eugen hilft so viel! Gerade nachts, wenn ich kaum Schlaf bekomme, kann ich ihn jederzeit wecken und er wechselt die Windel vom Kleinen ohne zu jammern", schrieb die 27-Jährige. Der YouTube-Star scheint von Eugen und dessen Rolle als Vater total begeistert zu sein: "Er ist der beste Papa, den man sich vorstellen kann."

Nicht nur in Sachen Baby ist Eugen für seine Frau da – auch den Haushalt organisiert er wohl in Eigenregie. "Er macht mir auch jeden Morgen Frühstück und bringt es ins Bett, macht die Wäsche – also schmeißt den kompletten Haushalt alleine", erzählte sie im Netz weiter. Die beiden Influencer gehen in ihrer Rolle als Eltern sichtlich auf.

Anzeige

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de