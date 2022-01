Das Hochzeitsdatum steht fest! Im Frühjahr 2021 gab Katie Price (43) bekannt, dass sie und ihr Partner Carl Woods sich verlobten haben. Zwischenzeitlich wurde darüber spekuliert, ob das Model und ihr Liebster sich in Las Vegas das Jawort geben wollen. Dies dementierte das Paar jedoch. Doch nun plauderte ein Freund von Katie aus, wann und wo die Hochzeit des TV-Stars tatsächlich stattfinden soll.

"Katies Glückszahl ist ihr Geburtsdatum, was ist also besser als ihr tatsächlicher Geburtstag?", verriet der Insider The Sun. So soll das Datum für die Trauung der 22. Mai 2022 sein. Stattfinden werde die Feier im Haus der TV-Bekanntheit in West Sussex. "Sie wünscht sich einen Rummelplatz – sie lieben beide Achterbahnen – und einen Schweinebraten", erzählte der Vertraute der fünffachen Mutter weiter.

Die 43-Jährige wünsche sich, dass die Hochzeit mit dem ehemaligen Love Island-Teilnehmer ganz anders werde als ihre vorherigen Eheschließungen. "Sie erzählt allen, dass Carl ihr vierter und letzter Ehemann sein wird – er ist der Richtige", teilte die Quelle zudem mit.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

