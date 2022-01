Sie sprachen schon über Baby-Namen! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) erwarten ein Baby. Das Bachelor in Paradise-Paar erfuhr vor wenigen Wochen, dass es sich auf ein Mädchen freuen darf. Das macht die Entscheidung über einen Namen schon mal etwas leichter, erklärte Serkan daraufhin. Trotz allem sei es nicht einfach, sich zu einigen. Diese Mädchennamen haben Serkan und Samira aber schon aus ihrer Liste gestrichen!

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" erzählten sie, bereits vor der Gender-Reveal-Party intuitiv mehr nach Mädchennamen geschaut zu haben. "Akassia hört sich doch mega-schön an für ein Mädchen", meinte Serkan, doch seine Liebste ist da anderer Meinung: "Das hört sich an wie ein Kassensystem", betonte Samira. Akassia wird es also schon mal nicht – und auch Ella und Davina haben die Turteltauben aussortiert.

Serkan finde kurze Namen schön, Samira hingegen etwas längere. "Wir hatten keine einzige Übereinstimmung", lachte die werdende Mutter. So stehe bisher nur der Zweitname der Kleinen fest, denn sie bekommt einen Doppelnamen. Serkan hatte ihn ausgesucht – deshalb habe Samira jetzt aber bei dem Erstnamen mehr zu sagen.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, TV-Bekanntheit

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

