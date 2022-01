Schauspieler Chris Hemsworth (38) gibt neue Details zu seiner Fitnessroutine preis! Der Thor-Star ist nicht nur für seine schauspielerische Leistung bekannt, sondern auch für seine außerordentliche Muskelpracht. Vor einiger Zeit hatte er im Netz bereits verraten, wie er zu seinem Wahnsinnsbizeps kommt. Nun geht er noch einen Schritt weiter: In einem Video zeigt der 38-Jährige seinen Fans, wie tough sein Sportprogramm wirklich ist.

In einem Clip, der Daily Mail vorliegt, ist das harte Work-out von Chris zu sehen. Gemeinsam mit Personaltrainer Luke Zocchi schwitzt sich der gebürtige Australier durch sein zehnminütiges Training. Von Ganzkörperübungen über Kniebeugen bis hin zu Ausfallschritten ist alles dabei – und definitiv kein Programm für Sportmuffel. Mit dem Video will der Schauspieler aber nicht nur seinen Körper präsentieren. Vielmehr will er Menschen auf der ganzen Welt erreichen: "Mit dem Training kann ich die beste Version aus mir herausholen. Dabei geht es darum, langfristig ein gesünderes und glücklicheres Leben führen zu können."

Wenn es um seinen Körper geht, zieht der Schauspieler alle Register. So hatte er sich für seine Rolle als nordischer Gott Thor einmal in eine regelrechte Massephase begeben – knapp 3.600 Kalorien verdrückte er am Tag. Sein Personaltrainer Luke plauderte damals gegenüber Page Six lachend aus: "Ich war eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ihm Essen zu bringen."

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky

ActionPress Chris Hemsworth beim Dreh der "Hugo Boss"-Werbung im Dezember 2019

