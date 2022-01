Très bon: Es gibt Neuigkeiten für alle Emily in Paris-Fans! Die zweite Staffel der Netflix-Serie endete mit einem spannenden Cliffhänger: Die Protagonistin Emily, gespielt von Lily Collins (32), wollte ihrem französischen Beau Gabriel, der von Lucas Bravo dargestellt wird, gerade ihre Liebe beichten – da kam der Koch wieder mit seiner Ex Camille zusammen. Daraufhin überlegt die Hauptrolle wieder zurück nach Chicago zu ziehen. Was wird Emily tun? Das wird in zwei weiteren Staffeln wohl beantwortet!

Lily bestätigte dies nun auf ihrem Instagram-Profil. Unter einem Pic, auf dem sie ein "Emily in Paris"-Shirt trägt, schrieb die Brünette: "Ich bin früh aufgestanden, um ziemlich aufregende News zu verkünden. 'Emily in Paris' bekommt eine dritte... und einen Augenblick, auch eine vierte Staffel!" Lily scheint ihre Freude darüber kaum zurückhalten zu können.

Und auch der offizielle Instagram-Account von Netflix verkündete die Fortsetzung. Die Fans sind mindestens genau so aus dem Häuschen wie Lily. "Gott sei Dank", und zahlreiche vielsagende Herz-Emojis sind in den Kommentaren zu finden. Viele wünschen sich zudem, dass man auch wieder den Charakter Alfie, gespielt von Lucien Laviscount (29), zu sehen bekommt.

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im Januar 2021

Anzeige

Roger DO MINH/Netflix Lucas Bravo in einer "Emily in Paris"-Szene

Anzeige

Netflix / Stéphanie Branc Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de