Das sagen die Fans zu Camille Razats "Emily in Paris"-Exit

Camille Razat (31), bekannt aus der Netflix-Serie Emily in Paris, hat beschlossen, sich von ihrer Rolle zu verabschieden. Die Schauspielerin, die seit der ersten Staffel als Camille im Zentrum von spannenden Liebesdramen und Freundschaftskonflikten stand, teilte die Nachricht auf Instagram. Dort erklärte sie, dass die letzte Staffel für sie die natürliche Grenze dieser Reise darstellt. Fans zeigten sich auf Social Media zwiegespalten: Während einige ihren Schritt nachvollziehen konnten, äußerten sich andere enttäuscht über die Entwicklung ihres Charakters in der Serie. "Gute Entscheidung! Sie haben Camilles Charakter ein bisschen zu sehr ruiniert", kommentierte ein User unter ihrem Posting.

Besonders die ungewöhnliche Schwangerschafts- und Baby-Storyline der Rolle sorgte für Kritik. So hieß es in weiteren Kommentaren: "Camilles Charakter hatte viel Potenzial, wurde aber durch die langweilige Geschichte, in der sie vorgab, schwanger zu sein, ruiniert" und "Sie haben deinen Charakter mit deiner Adoptionsstory ruiniert. Ein Baby zu wollen... das war nicht der richtige Zeitpunkt. Es hat auch nicht zu deinem Charakter gepasst." Viele Fans freuten sich aber auch für die Französin und ihre neuen Projekte. So kündigte sie an, zwei andere Shows gedreht zu haben: "Nero" für Netflix und "The Lost Station Girls" für Disney+.

Auch wenn sie nicht mehr Teil von "Emily in Paris" sein wird, wird Camilles Engagement vielen Fans in Erinnerung bleiben. Als impulsive und charismatische Freundin von Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), war sie ein wesentlicher Teil der Handlung. Ihre dynamische Beziehung zu Gabriel, dargestellt von Lucas Bravo (37), sowie die komplexe Freundschaft mit der Protagonistin machten sie zu einer der tiefgründigsten Figuren der Serie. In ihrem Abschieds-Post hob sie auch hervor, wie eng ihre Beziehung zu ihren Co-Stars im Laufe der Jahre geworden ist – für ihre Kollegen und die Erinnerungen bedankte Camille sich herzlich: "Ich verlasse die Show mit nichts als Liebe und Bewunderung für die Besetzung, die Crew und die Fans, die uns auf unserem Weg unterstützt haben. Danke für die wunderbare Reise."

Stéphanie Branchu/Netflix Lily Collins und Camille Razat in "Emily in Paris"

Getty Images Ashley Park, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu und Camille Razat, September 2024

