Er lässt sich nicht hängen! Shawn Mendes (23) macht aktuell eine etwas schwierigere Zeit durch. Erst vor wenigen Monaten trennten sich der Sänger und seine Ex-Freundin Camila Cabello (24) nach zwei gemeinsamen Jahren. Doch davon lässt sich der Hottie offensichtlich nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil: Shawn präsentiert am Strand von Miami nun ganz stolz seinen durchtrainierten Körper und beweist, wie fit er ist!

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi den Kanadier am Beach, als er seinen mittlerweile noch stärker trainierten Body zur Schau stellte – und diese Fotos haben es in sich: Mit nassen Haaren und in knappen Badeshorts setzt er seine definierten Bauchmuskeln und durchtrainierten Arme gekonnt in Szene. Bei den Fans dürften diese Aufnahmen für Schnappatmung sorgen. Auf einem weiteren Foto sorgt der 23-Jährige ebenfalls für weiche Knie: Shawn steigt Bond-like aus dem Wasser und präsentiert seinen Hammer-Body.

Bereits einige Tage zuvor wurde der Sänger gesichtet – da allerdings in Gesellschaft seiner ehemaligen Freundin Camila. Die beiden wirkten sehr vertraut, als sie gemeinsam mit Hund Tarzan bei einem Spaziergang gesehen wurden. Seit diesen Pics hoffen die Fans der beiden auf ein mögliches Liebescomeback.

MEGA TheMegaAgency.com Shawn Mendes, Sänger

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und sein Hund Tarzan

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019 in Los Angeles

