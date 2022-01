Geben sie ihrer Liebe noch eine Chance? Vor wenigen Monaten schockten Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24) ihre Fans, als sie ihr plötzliches Liebes-Aus bekanntgaben. Die beiden Musiker, die zusammen Hits wie "Señorita" und "I Know What You Did Last Summer" aufnahmen, waren über zwei Jahre lang ein Paar. Jetzt wurden sie zusammen mit ihrem Hund Tarzan, den sie sich während ihrer Beziehung zugelegt hatten, gesichtet.

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sieht man den 23-Jährigen und seine Ex zusammen durch die Straßen Miamis spazieren – mit dabei: ihr Vierbeiner Tarzan. Seit ihrer Trennung lebt der Golden Retriever bei Camila und tatsächlich hatte ein Insider vergangenen Monat gegenüber Hollywood Life verraten, dass Shawn seinen Hund unglaublich vermisst. Fand das Treffen mit seiner Ex-Partnerin also nur statt, um Tarzan wiederzusehen?

Oder kommen Shawn und Camila sich wieder näher? In ihren Statements zu ihrer Trennung hatten sie beide betont, dass sie zwar kein Paar mehr seien, doch sich noch immer sehr lieben und schätzen. Auf Instagram hatte der "It'll Be Okay"-Interpret Fans zudem versichert: "Wir haben unsere Partnerschaft als beste Freunde begonnen und werden es auch weiterhin sein."

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und sein Hund Tarzan

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

