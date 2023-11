Keine Masken vorab: Freut "Masked Singer"-Fans die Neuerung?

Die Vorfreude steigt. Bei The Masked Singer werden schon bald wieder Promis in aufwendigen Kostümen ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Wer sich unter den Masken der neunten Staffel befindet, bleibt da natürlich streng geheim. Und auch, welche Masken überhaupt dabei sein werden, weiß bisher niemand. Eine neue Regel besagt, dass diese erst in der ersten Show enthüllt werden. Doch was meinen die Promiflash-Zuschauer zu der "The Masked Singer"-Neuerung?

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 17. November, 16:01 Uhr], an der insgesamt 389 Menschen teilgenommen haben, freuen sich stolze 80,7 Prozent über die Regeländerung. Und auch die Promiflash-Leser in den sozialen Medien sind positiv gestimmt. Dort heißt es mitunter: "Tolle Idee, viel fairer als in den letzten Staffeln" oder auch "Da macht es doch gleich noch mehr Spaß." Ein weiterer User scheint sogar sehnlichst auf diese Regeländerung gewartet zu haben: "Schau es schon lange und hatte mir gewünscht, erst in der Show die Masken zu sehen – da ist die Spannung größer."

Während dem Netz die Neuerung wenig ausmacht, ist eine Person nicht ganz so erfreut darüber. Im Interview mit ProSieben beschwerte sich Rate-Queen Ruth Moschner (47) sichtlich über die Geheimhaltung der neuen Masken: "Es macht mich wahnsinnig und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen frech von ProSieben, uns so an die kurze Leine zu nehmen."

