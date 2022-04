Bei The Masked Singer wurde der dritte prominente Teilnehmer enthüllt! Auch am heutigen Abend wurde wieder geraten, was das Zeug hält. Dabei achtete die Jury um Ruth Moschner (45), Rea Garvey (48) und Rategast Carolin Kebekus (41) auf jedes noch so kleine Indiz. Zum Auftakt wurde Brilli als Moderatorin Jeannine Michaelsen (40) enttarnt. In Show Nummer zwei musste die Möwe die Maske abnehmen – hinter der versteckte sich "Verstehen Sie Spaß"-Star Cherno Jobatey (56)! Nun muss der nächste Promi die Show verlassen!

Am Ende mussten der Seestern, der Koala, Galax'Sis und der Gorilla zittern. Letztendlich wollten die Zuschauer aber unbedingt den Koala enttarnen und so musste er sein Gesicht zu erkennen geben. Unter dem Kostüm steckte niemand Geringeres als Opernsänger Paul Potts (51). Rea hatte ihn als einziger Juror auf dem Zettel gehabt. Die anderen hatten bei dem langsamen Koala viele Theorien aufgestellt. Stattdessen tippten sie beispielsweise auf Helge Schneider.

Die ersten Worte des Megastars brachten das Publikum zum Lachen. "Erzähl das bloß nicht meiner Frau", erklärte er. Die Zuschauer hätten ihn offenbar nicht unter der Maske vermutet und feierten ihn mit großem Applaus.

