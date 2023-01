"The Masked Dancer" bekommt vorerst keine weitere Staffel!

Das Parkett bleibt erst mal leer! Die TV-Show The Masked Singer löste seit ihrem Start in Deutschland 2019 viel Begeisterung bei den Zuschauern aus – sogar so viel, dass mittlerweile gleich zwei Staffeln der maskierten Promis pro Jahr laufen. Doch der Sender wollte mehr und brachte deswegen im vergangenen Jahr das Spin-off The Masked Dancer an den Start. Doch das Format wird nun erst mal zu den Akten gelegt!

Wie ProSieben gegenüber DWDL bestätigte, wird es vorerst bei einer Staffel des Formats bleiben. Es ist zumindest in den nächsten Monaten keine Fortsetzung für "The Masked Dancer" geplant – für den Rest des Jahres lässt es sich der Sender aber offen. Stattdessen setzt er weiter auf "The Masked Singer": "ProSieben plant für das erste Halbjahr 2023 eine neue Staffel 'The Masked Singer'. Die Programme für das zweite Halbjahr werden wir rechtzeitig vorstellen. Bis dahin heißt es: Alles ist möglich", erklärte der Sprecher.

Das Interesse an der Sendung rund um das Tanztalent vermummter Promis hatte im Laufe der Staffel rapide nachgelassen. Die Premiere legte mit 1,8 Millionen Zuschauern und damit 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar einen erfolgreichen Start hin – doch am Ende kam die Show nur noch auf einstellige Prozentwerte.

